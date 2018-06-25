Вершина часового дизайна от Chopard

Сочетание лаконичного дизайна и функциональной простоты делает эти часы отличным вариантом на каждый день.

Бывают случаи, когда выбор часов на каждый день становится в разы сложнее, чем выбор спортивной модели. Объяснить это можно тем, что, если в спортивных часах главными критериями выбора становятся функциональность и долговечность, то в случае с вариантом на каждый день упор, так или иначе, делается на внешний вид модели.

В рамках ювелирно-часового салона Baselworld компания Chopard представила новинку из серии L.U.C XP. Дизайнером часов выступил Гай Бов, принимавший участие в создании таких моделей, как Mille Miglia, Classic Racing, а также коллекционные версии моделей L.U.C. Давайте разберемся, почему новинка от дизайнера Chopard заслуживает внимания?

В серии L.U.C XP собраны практически все модели из коллекции L.U.C, функционал которых ограничен часовой и минутной стрелками. Именно в сочетании функциональной и внешней простоты, которую в самой компании Chopard называют "graphic restraint", и заключается особый шарм этих часов.

Модель L.U.C XP получила стальной корпус диаметром 40 мм и светлый циферблат с накладными часовыми метками и стрелками из вороненой стали. Водонепроницаемость до 30 м. Отделка циферблата имитирует текстуру лавсана (разновидность синтетической ткани, которая отличается способностью хорошо держать форму и активно используется в парусном деле).

К корпусу крепится кашемировый ремешок синего цвета. Мягкий, удобный и универсальный с точки зрения стиля, этот вариант отлично смотрится, как со строгим костюмом, так и с синими джинсами. Подкладка ремешка изготовлена из кожи аллигатора, что повышает носкость деликатного кашемира.

Аббревиатура "XP" в названии часов намекает на ультратонкий формат (от французского "extra plat - ультра тонкий, ультра плоский). В данном случае имеется в виду совсем не корпус, толщина которого составляет 7,2 мм, а установленный внутри корпуса механизм с автоподзаводом (калибр L.U.C 96.53-L) толщиной 3,3 мм, полностью разработанным и изготовленным в мастерских Мануфактуры в Флёрье, Швейцарии. Комфортный 58-часовой запас хода механизму, оснащенному вольфрамовым микро-ротором, обеспечивают 2 заводных барабана. Часы L.U.C. XP являются истинным воплощением надежности и инноваций.

Ознакомиться с коллекцией L.U.C. XP можно в бутике Chopard: ул. Зарифа Алиева, 93. Тел: +994 12 499 86 97.