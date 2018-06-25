Студенты БВШН проходят летнюю практику - ФОТО

Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) проходят ежегодную летнюю стажировку. Ее главная цель - закрепить полученные на занятиях теоретические знания, научиться применять их на практике и приобрести опыт работы на производстве.

Студенты кафедры нефтегазовой инженерии - всего 125 человек - проходят стажировку в подразделениях Производственного Объединения (ПО) "Азнефть": в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) "Биби-Эйбат", НГДУ имени А.Амирова, НГДУ имени Г.З.Тагиева, а также в НГДУ "Апшерон" и "28 мая", а 133 студента кафедры химической инженерии направлены на производственную практику на нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева и ПО "Азерхимия". Кроме того, три студента кафедры нефтегазовой инженерии и два студента кафедры химической инженерии приглашены пройти летнюю производственную практику на предприятиях компании Baker Hughes в Азербайджане. С начала июля 49 студентов БВШН, обучающиеся по специальности "Инженер по автоматизации процессов", будут проходить летнюю стажировку в таких компаниях, как Emerson Process Management, Avandsis Group, Schneider Electric, ATENAU Ltd, NÖC и ООО "Avtomatika".

В ходе стажировки будущие инженеры знакомятся с современными технологиями, оборудованием и производственными процессами в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях, а также получают возможность поработать над конкретными проектами и задачами совместно с опытными специалистами. По итогам летней стажировки студенты готовят и представляют отчеты о прохождении производственной практики.

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