В Баку ограничат движение на ряде автодорог
25 июня 2018 10:47 391
Сегодня до вечера поэтапно будет ограничиваться движение автотранспортных средств на проезжих полосах от Сабунчинского дорожного узла в направлении поселка Забрат и обратно, а также на участке проспекта Зии Буниятова - от его пересечения с Беюкшорской дорожной развязкой.
Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:50 494
Вершина часового дизайна от Chopard
24 июня 16:33 5 380
Состоялись похороны министра оборонной промышленности Явера Джамалова - ФОТО
24 июня 09:00 1 679
В бакинских детсадах могут внедрить важное новшество - ПОДРОБНОСТИ
24 июня 07:15 2 089
Что общего между газировкой и умственной отсталостью - ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
23 июня 20:13 661