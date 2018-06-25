В Баку ограничат движение на ряде автодорог

Сегодня до вечера поэтапно будет ограничиваться движение автотранспортных средств на проезжих полосах от Сабунчинского дорожного узла в направлении поселка Забрат и обратно, а также на участке проспекта Зии Буниятова - от его пересечения с Беюкшорской дорожной развязкой.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки.

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