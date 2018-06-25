Трагичное ДТП В Баку: мужчина насмерть сбил годовалую племянницу

Житель Баку сбил насмерть годовалую дочь своего брата, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 23 июня около 12.00 житель поселка Сабунчи Анар Гусейнов сбил на автомобиле "Газель" годовалую Марьям Гусейнову. Ребенок скончался на месте.

В Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.

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