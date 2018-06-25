Трагичное ДТП В Баку: мужчина насмерть сбил годовалую племянницу
25 июня 2018 12:57 324
Житель Баку сбил насмерть годовалую дочь своего брата, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, 23 июня около 12.00 житель поселка Сабунчи Анар Гусейнов сбил на автомобиле "Газель" годовалую Марьям Гусейнову. Ребенок скончался на месте.
В Управлении полиции Сабунчинского района ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:50 764