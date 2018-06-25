Йога на открытом воздухе - масштабный Фестиваль в Баку - ФОТО

24 июня Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара провело масштабный Фестиваль йоги на открытом воздухе, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Одним из основных партнеров данного грандиозного мероприятия является также посольство Индии в Азербайджане.

Фестиваль уже стал традиционным, его площадкой выбран газон Приморского бульвара (рядом с Центром Современного Искусства YARAT). Это идеальное место для занятий йогой - здесь можно ощутить свое единение с природой, насладиться солнцем, зеленым пейзажем, свежим воздухом, и, конечно, получить заряд энергии, укрепить силы, сконцентрироваться на своих мыслях и раскрыть свой потенциал.

Фестиваль йоги на открытом воздухе объединил все школы и центры йоги, в программе участвовали - Медитационный Центр "The Art of Living", Студия Йоги Шахи, Академия Йоги и Центр Халса. Фестиваль прошел на протяжении всего дня, он начался в 09:00 и завершится в 00:00. Все занятия проходили под шатрами.

На фестивале были представлены различные направления йоги, так что каждый участник мог выбрать ту практику, которая ему ближе всего. Отметим, что на фестивале поражали не только количество представленных направлений йоги и большое число высокопрофессиональных инструкторов, но и возраст участников - фестиваль объединил поклонников йоги от мала до велика.

Как рассказала пенсионерка Садагят Гусейнова, йогой она начала заниматься сравнительно недавно, но уже ощутила положительный эффект.

"Мне 66 лет, занимаюсь хатха-йогой полтора года. Раньше много читала различную литературу про йогу, но никак не могла найти время на практические занятия. До того, как начала заниматься йогой, у меня были проблемы со здоровьем, а сейчас могу сказать, что большинство болячек прошло. Конечно, сначала было нелегко, но регулярные тренировки дают положительный результат", - отметила Гусейнова, выразив благодарность организаторам Фестиваля.

Садагят Гусейнова не единственная в своей семье, кто увлекается йогой, на Фестиваль она пришла вместе со своими внуками. По словам 8-летней Марьям, о йоге ей рассказала бабушка.

"Я хожу на занятия по акробатике, но йога мне тоже очень нравится. На Фестивале очень интересно, мне понравилось заниматься с педагогом. Было совсем нетрудно, просто нужно сконцентрироваться", - сказала она.

Учитель комплексной йоги Алла Моторина, не первый раз участвующая в Фестивале, отмечает, что с каждым разом у людей увеличивается интерес к йоге.

"Тем, кто раньше никогда не занимался йогой, советую больше читать, получать информацию, ходить на занятия к разным учителям. Каждый учитель ведет занятия по своему, каждый пропускает практику через себя. Может быть так, что после занятий с одним учителем вы скажете: "Йога мне не подходит". Но это не так, йога подходит всем, просто надо найти своего учителя. Йога - это путь к себе, к тому, что внутри тебя", - сказала Алла Моторина.

Еще одна участница - Светлана Кондакова отмечает, что Фестиваль йоги на открытом воздухе вызывает у нее только положительные эмоции.

"Фестиваль - это восторг, и огромная благодарность организаторам мероприятия. Я занимаюсь йогой всего три месяца, но регулярно. Йога очень помогает в жизни - менять себя, менять ситуацию вокруг. Это невероятные эмоции и ощущения", - отмечает Кондакова.

Гафар Ганизаде, который на мероприятии проводил занятия по Fly-йоге, высоко оценивает проведение данного Фестиваля. "Такие мероприятия помогают новичкам найти свое направление в йоге. Придя сегодня на фестиваль, они могут посетить различные занятия и понять, что подходит именно им", - говорит Ганизаде, подчеркивая, что рад, что в стране проводятся подобные мероприятия, посвященные йоге.

Отметим, что на фестивале, помимо разнообразных занятий йогой, была представлена красочная часть программы, которая включала в себя коллективный мастер-класс по индийским танцам, живые музыкальные выступления групп и ди-джеев, а также астрологический уголок.



В программе фестиваля Fly-йога, Fly-йога релакс, Fly-йога для пар, восстанавливающая Fly-йога, воздушная йога для детей, комплексная йога, vinyasa flow, кундалини-йога и пранаямы, гонг-медитация, лайт йога, силовая йога, пилатес, парная йога, детская йога, свободное творчество, йогатерапия позвоночника, медитация, хатха-йога, терапия для позвоночника, йога для беременных, мантропение, гастрономические мастер-классы и различные лекции.

На фестивале также проводился конкурс, победителям были представлены презенты в качестве йогa-матов и другие подарки.