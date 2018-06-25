На Каспии произошло землетрясение

25 июня 2018 20:56

В Каспийском море на глубине 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 19:45 в 134 километрах к востоку от поселка Гала.

Толчки не ощущались.

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