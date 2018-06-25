На Каспии произошло землетрясение
25 июня 2018 20:56 241
В Каспийском море на глубине 60 километров произошло землетрясение магнитудой 3,8.
Об этом в понедельник говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно предварительным данным, землетрясение было зарегистрировано в Каспийском море в 19:45 в 134 километрах к востоку от поселка Гала.
Толчки не ощущались.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!