В Баку за незаконную вырубку дерева наказано физическое лицо

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана изучили жалобу, поступившую в "горячую линию" министерства, в связи с вырубкой дерева в Насиминском районе Баку, говорится в сообщении министерства.

Был проведен осмотр участка и стало известно, что во время строительных работ был вырублен один кипарис. Во время расследования стало известно, что земельный участок с целью строительства нежилого объекта был выделен Сеймуру Ибрагимову со стороны Исполнительной власти города Баку и Главного управления архитектуры и градостроительства ИВ Баку.

По факту в отношении нарушителя закона были составлены акт и протокол. Ибрагимов, согласно Кодексу административных правонарушений, был оштрафован на 2200 манатов.