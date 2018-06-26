В Баку за незаконную вырубку дерева наказано физическое лицо
26 июня 2018 01:17 239
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана изучили жалобу, поступившую в "горячую линию" министерства, в связи с вырубкой дерева в Насиминском районе Баку, говорится в сообщении министерства.
Был проведен осмотр участка и стало известно, что во время строительных работ был вырублен один кипарис. Во время расследования стало известно, что земельный участок с целью строительства нежилого объекта был выделен Сеймуру Ибрагимову со стороны Исполнительной власти города Баку и Главного управления архитектуры и градостроительства ИВ Баку.
По факту в отношении нарушителя закона были составлены акт и протокол. Ибрагимов, согласно Кодексу административных правонарушений, был оштрафован на 2200 манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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