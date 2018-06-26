Восстановлено движение транспорта на центральных улицах Баку

26 июня 2018 12:20

В Баку восстановлено автомобильное движение на площади Азадлыг и прилегающих улицах и проспектах, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничение движения транспортных средств действовало с 24 по 26 июня в связи с военным парадом по случаю 100-летия азербайджанской армии.

В данный момент все улицы и проспекты столицы открыты для движения транспорта.

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