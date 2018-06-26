В Голландии восхищены культурой и традициями Азербайджана - ФОТО

В Technische Universiteit Delft прошел замечательный вечер, посвященный культуре и традициям Азербайджана под названием "Explore Azerbaijan", посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщили организаторы проекта. Вечер был организован и представлен азербайджанскими студентами этого вуза, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В праздничном вечере были представлены видеоматериалы и литература, рассказывающие о древней истории, культуре, архитектуре, природе и традициях Азербайджана, музыкальные инструменты, блюда национальной кухни и сладости, концертная программа с песнями и танцами. На вечере была также проведена викторина об Азербайджане со специальными призами. Голландцы с удовольствием фотографировались в азербайджанской национальной одежде, танцевали и выражали восхищение вечером.

Было отмечено, что 28 мая 1918 года была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика - АДР, в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения.

АДР стал первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года АДР по ряду причин прекратила свое существование. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности.

Делфтский технический университет в Делфте, Нидерланды - старейший (основан в 1842 году) и крупнейший технический университет в Нидерландах, насчитывающий более 16 000 студентов и 2600 научных сотрудников (включая 200 профессоров). Входит в объединение IDEA League (ассоциация пяти технических вузов Европы).