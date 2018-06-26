В Баку показали фильм о Национальном герое Азербайджана

При совместной организации Главного управления культуры города Баку и Киноцентра "Низами" состоялся показ фильма о Национальном герое Азербайджана Ильгаре Исмаилове, сообщили в пресс-службе управления, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кинопоказ посвящен 100-летию Вооруженных сил Азербайджана.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена память сыновей Родины, ставших шехидами во имя освобождения азербайджанских земель.

Далее состоялась демонстрация фильма "Ən yüksək zirvə", повествующего о жизни и славном боевом пути Национального героя Азербайджана Ильгара Исмаилова. Режиссер ленты - Гюнель Агиль.