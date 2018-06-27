На одной из дорог Баку ограничено движение транспорта

27 июня 2018 10:48

До вечера будет частично ограничиваться движение транспортных средств от Сабунчинского дорожного узла до поселка Забрат и обратно.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с обновлением дорожной разметки. Работы проводятся на каждой из проезжих полос по отдельности.

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