В терминалах MilliÖn появилась еще одна новая функция

В Азербайджане граждане и юридические лица смогут оплачивать административные штрафы посредством терминалов MilliÖn. Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Благодаря сотрудничеству агентства и компании Komtek успешно были завершены работы по интеграции терминалов MilliÖn в государственную информационную систему ASAN Ödəniş.

На следующем этапе проекта налоги, пошлины, выплаты в Госфонд социальной защиты населения и другие виды государственных выплат можно будет оплачивать через любые банки, порталы и терминалы почтовых отделений, подключенных к государственной информационной системе ASAN Ödəniş, а также через терминалы Milli Ön.

Работы в этом направлении продолжаются.

Отметим, что государственная информационная система ASAN Ödəniş была создана указом Президента Азербайджана № 110 от 11 февраля 2014 года. В настоящее время оплата административных штрафов 114 государственных структур, включая 30 органов центральной исполнительной власти, 79 органов местной исполнительной власти и пять публичных юридических лиц, обеспечивается порталами и терминалами www.asanpay.az государственной информационной системы ASAN Ödəniş, а также через порталы www.hesab.az, www.e-pul.az, www.portmanat.az, терминалы e-Manat и MilliÖn.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook