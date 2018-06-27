Сколько продлится в Азербайджане аномальная жара?
27 июня 2018 18:11 204
Аномальная жара на территории Азербайджана сохранится до 2 июля.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться аномальная жара, передает Day.Az.
Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 35-38, в некоторых местах 40 градусов тепла.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!