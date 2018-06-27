Сколько продлится в Азербайджане аномальная жара?

Аномальная жара на территории Азербайджана сохранится до 2 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться аномальная жара, передает Day.Az.

Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 35-38, в некоторых местах 40 градусов тепла.

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