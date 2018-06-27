Сколько продлится в Азербайджане аномальная жара?

27 июня 2018 18:11

Аномальная жара на территории Азербайджана сохранится до 2 июля. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, до 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться аномальная жара, передает Day.Az.

Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 35-38, в некоторых местах 40 градусов тепла.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az