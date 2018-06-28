В ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды
28 июня 2018 06:33 246
Сегодня в течение дня в части поселков Джейранбатан, Сарай, Масазыр, Биладжары и Бинагади города Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения связаны с подключением недавно построенных водопроводов к сети.
Потребителям рекомендуется заранее запастись водой.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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