В ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды

28 июня 2018 06:33

Сегодня в течение дня в части поселков Джейранбатан, Сарай, Масазыр, Биладжары и Бинагади города Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с подключением недавно построенных водопроводов к сети.

Потребителям рекомендуется заранее запастись водой.

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