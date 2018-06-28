В ряде поселков Баку будут перебои в подаче воды

Сегодня в течение дня в части поселков Джейранбатан, Сарай, Масазыр, Биладжары и Бинагади города Баку вода будет подаваться с перебоями, говорится в сообщении ОАО "Азерсу", распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с подключением недавно построенных водопроводов к сети.

Потребителям рекомендуется заранее запастись водой.