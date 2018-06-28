Ряд районов Азербайджана атаковали змеи

В Азербайджане наибольшее число обращений в больницы в связи с укусами змей поступает из Гаджигабульского, Ширванского, Евлахского, Бардинского, Кюрдамирского, Габалинского районов.

Об этом сказал Trend заведующий токсикологическим отделением Клинического медицинского центра минздрава Азербайджана Азер Максудов, передает Day.Az.

Максудов отметил, что случаи с укусами змеи обычно наблюдались с начала апреля, и в этом году число лиц укушенных змеями, увеличилось по сравнению с прошлым сезоном. Так, если в прошлом году с апреля по июнь с жалобами в связи с укусом змей в центр обратилось всего 36 человек, то в текущем году число таких обращений составило 42.

Заведующий отделением добавил, что состояние восьми укушенных человек было расценено как тяжелое. Шестеро из обратившихся в центр - дети. Случаев смерти от укусов змей не было зарегистрировано.

Максудов отметил, что змеи чаще всего кусают людей за ногу, и добавил, что наибольшее количество укусов пришлось на гюрзу, укус которой наиболее опасен для человека по сравнению с другими видами змей, и может привести к наихудшим последствиям.

"После укуса гюрзы требуется значительно больше времени для выздоровления организма. В то же время, последствия от змеиного укуса продолжают оказывать негативное влияние на организм определенное время. Несмотря на то, что в период лечения больного в центре проводятся необходимые мероприятия для сведения к минимуму воздействия змеиного яда на внутренние органы, у пациента наблюдается слабость, неподвижность сухожилий. Трудно сказать, сколько времени будет длиться процесс выздоровления у больного, так как это весьма индивидуально. У некоторых пострадавших с ослабленным иммунитетом неподвижность сухожилий может наблюдаться в течение 2-3 месяцев, а в ряде случаев и в течение полугода", - отметил Максудов.

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