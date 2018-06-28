В Киеве впервые представлена научная работа, посвященная азербайджанским СМИ в Украине

На днях в Киевском национальном университете культуры и искусств состоялась успешная защита дипломного исследования на тему "Азербайджанские СМИ в независимой Украине: история, развитие, перспективы". Это первая научная работа в Украине, посвященная исследованию работы азербайджанских СМИ в Украине и украино-азербайджанских отношений в сфере журналистики, коммуникации и обмена информацией, передает Day.Az.

Государственная аттестационная комиссия однозначно отметила высокий уровень проведенного исследования и оценила работу в 95 баллов из 100.

Как утверждает автор научной работы Марина Гончарук, исследование заняло около двух лет. За это время проводился сбор архивов изданий азербайджанской диаспоры Украины, исследование истории развития украинских офисов азербайджанских СМИ в Украине. Проводилась работа с профильными библиотеками Украины, в частности Киевской библиотекой имени Самеда Вургуна, благодаря которой удалось получить информацию и помощь от Национальной библиотеки Азербайджана им. М. Ф. Ахундова.

В научной работе впервые проводится систематизация хронологии развития и становления азербайджанских СМИ в независимой Украине, определены факторы формирования и особенности редакционной политики украинских офисов азербайджанских СМИ и СМИ азербайджанской диаспоры Украины.

"Я около четырех лет работаю с азербайджанской диаспорой Украины. Потому у меня не было сомнений относительно темы научной работы, волновало лишь то, что это первая работа в Украине на данную тему. Но благодаря поддержке азербайджанской общины мне удалось собрать со всей Украины архивы печатных изданий диаспоры, пообщаться с теми, кто стоял у истоков создания первых медиа диаспоры, с первыми корреспондентами азербайджанских СМИ в Украине. Для меня большая честь привнести свой вклад в развитие украино-азербайджанского сотрудничества. Буду очень рада, когда результаты работы начнут использоваться в Украине и Азербайджане с практической точки зрения".

Шамиль Алибейли