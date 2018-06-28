Синоптики объяснили причину аномальной жары в Азербайджане
28 июня 2018 12:22 858
"Причиной аномальной жары в Азербайджане являются потоки горячего воздуха, перемещающиеся со стороны Северной Африки".
Об этом Report сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, передает Day.Az.
По ее словам, в результате поступления на территорию страны потоков горячего воздуха в стране несколько дней наблюдаются солнечные непасмурные дни:
"Прогнозируется, что аномальная жара продлится до 2 июля. Максимальная температура воздуха составит 35-40 градусов, в центрально-низменных районах и в некоторых частях Нахчыванской АР воздух прогреется до 41 градуса".
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