Когда закончатся пробки на трассе Баку-Сумгайыт? - ПОДРОБНОСТИ
Пробки на трассе Баку-Сумгайыт могут быть ликвидированы примерно к концу текущего месяца.
Об этом сказал Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли, поясняя причину огромных пробок по всему периметру столицы.
Напомним, что с 27 июня на Тбилисском проспекте, автомобильном круге у станции метро "20 Января", на Московском проспекте, "Шамахинке" и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются огромные пробки.
По словам Анара Наджафли, заторы, которые фиксируются на данный момент по всем этим направлениям возникли в связи с ремонтными работами, проводимыми на участке от Бакинского международного автовокзала до Хырдаланского круга.
"Дороги по всем этим направлениям будут загружены примерно в последующие три недели, так как начатые там ремонтные работы будут проводиться в поэтапном порядке. Примерно две недели потребуется для завершения прокладочных работ от автовокзала до Хырдалана, после чего начнется ремонт дороги в обратном направлении", - сообщил наш собеседник.
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