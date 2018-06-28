Когда закончатся пробки на трассе Баку-Сумгайыт? - ПОДРОБНОСТИ

Пробки на трассе Баку-Сумгайыт могут быть ликвидированы примерно к концу текущего месяца.

Об этом сказал Day.Az руководитель пресс-службы Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Анар Наджафли, поясняя причину огромных пробок по всему периметру столицы.

Напомним, что с 27 июня на Тбилисском проспекте, автомобильном круге у станции метро "20 Января", на Московском проспекте, "Шамахинке" и на трассе Баку-Сумгайыт наблюдаются огромные пробки.

По словам Анара Наджафли, заторы, которые фиксируются на данный момент по всем этим направлениям возникли в связи с ремонтными работами, проводимыми на участке от Бакинского международного автовокзала до Хырдаланского круга.

"Дороги по всем этим направлениям будут загружены примерно в последующие три недели, так как начатые там ремонтные работы будут проводиться в поэтапном порядке. Примерно две недели потребуется для завершения прокладочных работ от автовокзала до Хырдалана, после чего начнется ремонт дороги в обратном направлении", - сообщил наш собеседник.

Матанат Насибова