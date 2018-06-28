В Азербайджане установится жара до 43 градусов

28 июня 2018 14:14

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение в связи с погодными условиями.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове до 2 июля сохранится аномальная жара, максимальная температура воздуха составит 35-38, местами - 40 градусов тепла, передает Day.Az.

В районах Азербайджана до 2 июля аномальная жара сохранится, максимальная температура воздуха составит 38-41, местами - 43 градуса тепла. 

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