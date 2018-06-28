Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 29 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра будет солнечно, прогнозируется юго-восточный ветер, передает Day.Az.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 22-25, днем 35-39 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-35%.

29 июня на северных пляжах Абшерона (Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 26-27 градусов тепла.

На пляжах прогнозируется юго-восточный ветер. Из-за высокой температуры гражданам рекомендуется избегать солнечных лучей в дневные часы.

В районах Азербайджана осадки не ожидаются, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 37-42 градуса тепла, в горах ночью ожидается 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в результате воздействия теплых воздушных масс, до 2 июля на Абшеронском полуострове ожидается температурный дискомфорт, в некоторые часы прогнозируется застойная погода, что неблагоприятно для большинства населения и рискованно для метеочувствительных людей. В дневные часы не рекомендуется долго находиться на открытом воздухе.

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