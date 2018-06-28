По маршруту Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать сдвоенные электрички

Электрички Баку-Сумгайыт-Баку временно будут функционировать с дополнительно прицепленными составами, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в четверг. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что в связи с крупным дорожным затором, возникшим из-за ремонтных работ на автотрассе Баку-Сумгайыт, увеличилось число пассажиров электричек, курсирующих по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.

До завершения ремонтных работ на автомобильной трассе Баку-Сумгайыт, в целях регулирования пассажиропотока с сегодняшнего дня (28 июня) отправляющаяся из Баку в 18:30 и отправляющаяся из Сумгайыта в 08:00 электрички с дополнительно прицепленными составами будут функционировать в качестве объединенных двухгрупповых поездов.