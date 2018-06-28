В БВШН прошла церемония вручения дипломов - ФОТО

Двадцать восьмого июня в Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) состоялась торжественная церемония вручения дипломов бакалавров выпускникам вуза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ней приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, ректор БВШН Эльмар Гасымов, региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, профессора и преподаватели Высшей школы, ректоры других высших учебных заведений республики, руководители транснациональных компаний, представители британского Университета Хериота-Ватта (УХВ), а также выпускники и их родители.

Открывший мероприятие ректор Эльмар Гасымов приветствовал гостей и поздравил выпускников и их близких со знаменательным событием в их жизни.

Выступая на церемонии, президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, в частности, сказал: "В 2011 году наш уважаемый Президент поставил перед нами задачу создания в Азербайджане, в рамках современной системы образования, высшего учебного заведения по подготовке специалистов для нефтяной отрасли, владеющих английским языком и обладающих глубокими знаниями в области передовых технологий. Сегодня мы рады видеть результаты нашего труда по выполнению этой задачи. Абитуриенты, получившие на вступительных экзаменах самые высокие баллы, выбирают Бакинскую Высшую школу нефти, где им предлагаются учебные программы, разработанные в рамках европейской системы образования, новая творческая атмосфера и высокое качество образования".

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев также поздравил выпускников и отметил, что студенты БВШН являются не только прекрасными молодыми специалистами нефтяной отрасли, но и достойными представителями своей страны. Он подчеркнул, что создание Высшей школы стало еще одним свидетельством внимания главы государства к вопросам образования и развития нефтегазовой промышленности.

Пожелав молодым специалистам больших успехов в профессиональной деятельности, ректор Эльмар Гасымов выразил уверенность, что они будут с гордостью нести звание выпускников БВШН, где бы они ни учились и ни работали. "Мы готовим наших студентов к тому, чтобы они смогли найти свое место в жизни. Если в прошлом году выпускниками вуза стали молодые инженеры-нефтяники и инженеры-химики, то сегодня к ним присоединились инженеры по автоматизации процессов. С нового учебного года мы начинаем прием студентов по специальности "инженер по информационной безопасности". Поэтому мы можем с гордостью сказать, что Высшая школа, которая готовит специалистов разного профиля для нефтегазовой отрасли, динамично развивается, претворяя в жизнь призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева превратить нефтяной капитал в человеческий капитал", - сказал ректор.

Он сообщил, что первые выпускники, окончившие вуз в прошлом году, сегодня успешно работают в известных национальных и международных компаниях и организациях, среди которых - SOCAR, нефтеперерабатывающий завод STAR в Турции, ПО "Азнефть", ПО "Azerikimya", нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева, БВШН, BP, Halliburton и Maire Tecnimont.

Как отметил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гари Джонс, уровень подготовки специалистов в БВШН отвечает самым современным международным стандартам. Он особо подчеркнул высокий уровень профессиональной подготовки выпускников вуза, принятых на работу в компанию в прошлом году.

На церемонии также состоялось поздравление вице-президента SOCAR по кадрам, процедурам и информационным технологиям Халика Мамедова в связи с его 60-летним юбилеем. В свою очередь, он поздравил выпускников БВШН и отметил, что гордится тем, что принимает участие в реализации такого проекта, как Бакинская Высшая школа нефти.

Проректор Университета Хериота-Ватта (Великобритания) профессор Джулиан Джонс и профессор Университета Западной Аттики (Греция), координатор проекта Erasmus+ в университете Панайотис Йаннакопулос тепло поздравили выпускников вуза и пожелали им больших успехов.

На церемонии был показан видеоролик, кадры которого запечатлели первых выпускников БВШН, ставших сотрудниками крупных транснациональных компаний или студентами магистратуры ведущих зарубежных университетов. Они обратились к выпускникам этого года с поздравлениями и добрыми напутствиями. Было также показано видео с поздравлениями профессоров и преподавателей Университета Хериота-Ватта.

Затем состоялось торжественное вручение дипломов. Дипломы БВШН о присвоении степени бакалавров получили 16 студентов кафедры инженерии по автоматизации процессов, двойные дипломы бакалавров БВШН и УХВ были вручены 35 студентам кафедры нефтегазовой инженерии и 41 студенту кафедры химической инженерии. Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев вручил дипломы 12 студентам, окончившим вуз с отличием, и наградные плакетки выпускникам Рашаду Назаралиеву, Тарлану Алиеву и Рагиму Рагимли, признанными лучшими среди студентов кафедр нефтегазовой инженерии, химической инженерии и инженерии по автоматизации процессов соответственно. Кроме того, имя Рашада Назаралиева занесено на символическую почетную доску лучших выпускников БВШН.

Выступившие от лица выпускников Мамед Джабраилов, Севиндж Гафарлы и Эмилия Мамедова выразили глубокую благодарность преподавателям, сыгравшим главную роль в их обучении и профессиональном росте. От имени родителей выпускников выступил Захид Аллахвердиев, отец Нигяр Аллахвердиевой, получившей диплом инженера-химика. Сообщив, что его дочь уже получила приглашение на работу в компанию BP в Азербайджане, он отметил, что этот успех стал результатом усилий профессоров и преподавателей БВШН, дающих студентам качественное образование, и поблагодарил руководство вуза и SOCAR за внимание и поддержку, которые они оказывают азербайджанской молодежи.

Художественная часть церемонии открылась показом посвященной БВШН песочной анимации, которую представила художница Нагия Рзаева. С музыкальными композициями выступил инструментальный ансамбль "Гайтагы" под руководством заслуженного артиста Азербайджана Анвара Садыгова. Особый интерес участников церемонии вызвал совместный номер музыкантов ансамбля и работающего в Баку шотландца Иннеса Мойра, сумевших в своем выступлении показать органичный синтез шотландских национальных мелодий и азербайджанской народной музыки.

Завершилась церемония традиционным подбрасыванием вверх выпускниками академических шапочек.

Следует отметить, что Бакинская Высшая школа нефти - это государственное высшее учебное заведение при SOCAR, созданное указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 ноября 2011 года. Главной задачей вуза является подготовка высококвалифицированных специалистов, получающих образование на английском языке на основе самых современных учебных программ и технологий, для участия в проектах компании SOCAR, развивающей свою деятельность как в Азербайджане, так и за рубежом, а также для работы в других отраслях экономики.

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