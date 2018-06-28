Госагентство автодорог о ремонте дороги Баку-Сумгайыт

Если бы не проводился ремонт дороги Баку-Сумгайыт, то в нижнем слое асфальтного покрытия могли возникнуть более серьезные проблемы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Об этом в четверг сказал начальник отдела по связям с общественностью Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

"Если бы ремонтные работы не проводились, спустя год-два в нижнем слое асфальтного покрытия могли бы возникнуть более серьезные проблемы. В таком случае дорогу пришлось бы закрыть на ремонт на более длительный срок. Поэтому более целесообразным посчитали краткосрочный ремонт дороги", - сказал Наджафли.

Руководитель отдела добавил, что в настоящее время активно ведутся работы от выезда из туннеля до точки пересечения баладжарской дороги с основной дорогой.

"Поэтому ограничено движение на мосту 20 Января и в туннеле. Так как транспортный поток двигается в направлении круга "20 Января" и Шамахинской дороги (Шамахинки), там наблюдается плотность", - отметил Наджафли.

По его словам, после завершения работ движение по мосту и в туннеле будет восстановлено и через 2-3 дня наблюдаемая на Шамахинской дороге плотность будет устранена.

Наджафли добавил, что в настоящее время плотность по сравнению с вчерашним днем снизилась.

По его словам, в связи с тем, что водители отдают предпочтение альтернативным дорогам, указанная дорога освободилась.