"Мой Баку": Мистика азербайджанской столицы - ФОТО

Каждый город мира имеет свои тайны, потаенные уголки и укрытые от взгляда посторонних места уединения. Баку - не исключение. О каких-то его тайнах знают только сами коренные жители, а какие-то стали достоянием общественности и сегодня привлекают зарубежных туристов.

Сегодня мы расскажем нашим читателям о некоторых мистических загадках Баку.

Тайный орнамент

В 1970-1980 годах в Баку было запроектировано и построено новое здание Инженерно-строительного института (ныне Азербайджанский университет архитектуры и строительства). Ничем не примечательное железобетонное сооружение, строительство которого было весьма обычным делом в советский период. Чтобы хоть как-то украсить здание, вдоль всего фасада на бетонные панели были нанесены необычные геометрические орнаменты. Первоначально они не выступали рельефно на поверхности фасада, а были как бы вдавлены. Но их необычность на самом деле совсем не в этом, а в том, что эти орнаменты обозначают.

На первый взгляд это обычный геометрический узор, на который никто никогда не обращал внимания, тем более что он расположен на заднем фасаде. Сделано это было для того, чтобы не привлекать внимания к орнаменту, а чтобы его зашифровать, были использованы хитрые приемы: состоящая всего из одного повторяющегося слова надпись исполнена в зеркальном отображении, при этом следующий рисунок выполнен в перевернутом виде. При этом прием "глубокого" орнамента дает контраст теней, который затрудняет расшифровку.

Однако, при детальном рассмотрении можно заметить, что на панелях изображен не просто узор, а выполненное куфическим арабским шрифтом слово "Аллах"!

Этот загадочный орнамент расположен на заднем фасаде здания, поэтому надпись оставалась незамеченной. Все эти хитрости и позволили долгое время не задумываться над расшифровкой - ну простой узор, подумаешь...

Отметим, что орнамент в виде слова "Аллах" традиционен для национального зодчества и имеет глубокие корни. Впервые такой орнамент в аналогичном исполнении встречается в Бардинском мавзолее, который известен в народе как "Нушабе турбеси" (1322 год). И вот такой прием мы вдруг видим в двадцатом веке, да еще на фасаде высшего учебного заведения!

Архитектором здания были Леонард Гонсиоровский, один из соавторов монумента Ази Асланову в Нагорном парке и руководитель проекта создания Республиканского стадиона им. Тофика Бахрамова, а также Борис Ревазов, долгое время работавший на кафедре в АзИСИ. Загадка в том, является ли появление такого загадочного орнамента на фасаде случайностью, или результатом чьей-то целенаправленной деятельности и как такое прошло незамеченным в советское время. Последнее особенно удивительно.

Несколько лет назад здание Азербайджанского университета архитектуры и строительства было реконструировано. Его покрыли пластиковыми панелями, и изначально углубленный орнамент превратился в выпуклый.

Загадки Мухтаровского дворца

В центре Баку стоит величественное здание - дворец Мухтарова, известный как Дворец счастья. Сейчас здесь справляют свадьбы, и это не случайно, потому что возведение этого дворца ассоциируется с красивой историей любви.

Известный нефтепромышленник Муртуза Мухтаров, находясь во Владикавказе, влюбился в дочь генерала Туганова, Лизу. Семья девушки долго не соглашалась на этот неравный, по их понятиям, брак, но Муртуза добился своей цели, и Лиза стала его женой.

Путешествуя по Италии, Лиза увидела красивый дворец и долго восхищалась им. По возвращении в Баку миллионер в тайне от нее заказал талантливому польскому архитектору И.К.Плошко спроектировать дворец в "венецианском стиле", который был построен за один год в 1912 году. Счастливая супруга была в восторге от подобного подарка: двойник венецианского особняка поражал воображение своей изысканной красотой.

Однако с этого момента начались странные происшествия: перед самой сдачей дворца трагически погиб один из троих подрядчиков, братьев Касумовых - Имран, самый младший, ему было всего 35 лет. Его молодая жена, Рубаба, узнав об этом, через неделю с горя покончила с собой. Гибель Касумова загадочна и непонятна, во время установки на верхних ярусах дворца скульптуры рыцаря подрядчик сорвался вниз - его, можно сказать, увлек вниз сам рыцарь. До этого один из рабочих упал, но всего лишь с метровой высоты, однако поранился о ржавый гвоздь и умер от сепсиса.

Возможно, эти недобрые знаки предвещали будущую драму дворца.

Недолго длилось счастье в новом дворце - вскоре пришли большевики с постановлением об аресте хозяина. Мухтаров расстрелял их из револьвера, затем выстрелил в себя, еще два дня мучительно умирал, истекая кровью. Лизе разрешили жить в подвале собственного дома, а затем ее судьба затерялась на путях эмиграции. Дворец был национализирован, в первые годы советской власти там размещались разные учреждения. Дворец обветшал, его даже пытались снести.

Во время последней реставрации рабочими была обнаружена надпись, сделанная чем-то коричневатым: "Я люблю тебя, Лиза!". Рабочие подумали, что это какой-то вандал оставил послание в стиле "Здесь был такой-то человек", но вызванные криминалисты вынесли вердикт: это кровь и буквы выводила дрожащая рука умирающего...

Ходят слухи, что ночью очень хорошо слышно, как кто-то ходит, вздыхает и как закрываются и открываются двери во дворце. Говорят, во время предпоследней реставрации к директрисе ресторана, размещавшегося во дворце, приходил дух Мухтарова и благодарил, что она оставила лепнину в белом цвете - как было при нем.

Интересно, что среди семейных пар, игравших свадьбы в этом дворце, по статистике, меньше всего разводов. А еще рассказывают, что если встать точно в центре зала на оси, соединяющей пол и вершину башни-купола, то можно ощутить связь с Космосом. Может быть, "причиной" всего этого пламенная любовь Мухтарова и Лизы?..

Пещера Разина

В 10 км от железнодорожной станции Баку расположен поселок, названный именем Бакиханова, до 1992-го года носивший имя Степана Разина. Самым популярным местом и даже в некотором смысле достопримечательностью этого жилого массива является так называемая "разинская гора". Раньше, когда здесь еще не было столько зданий, гору видно было со всех уголков поселка, а в советские времена ежегодно на этой горе собирались на маевку.

Первое нападение Разина на западные берега Каспия приходится на 1667 год. В том году он разбил в пещере свой лагерь, откуда совершал внезапные набеги на окрестные села. Эти набеги причиняли столько бед местным жителям, что они стали называть гору Разинской. Пещера тоже получила имя Разина.

Пещера, кстати, достаточно большая. Ширина входа - 5 метров, высота пещеры - 13,6 метра, она состоит из двух "комнат", а общая ее площадь - 255,7 кв. метра.

Посетившие пещеру говорят, что внутри довольно мрачно и холодно. Кстати, вокруг этой горы возникло немало легенд, в том числе о загадочном подземном ходе. Среди сторожил поселка мнения по этому поводу разделились. Одни утверждают, что никакого таинственного хода не существует, что все это городские легенды, на которые так богат Баку. Они рассказывают, что неоднократно пытались искать этот подземный ход, но все их поиски успехом не увенчались. Другие же утверждают что, пещера имеет выход к Каспийскому морю посредством ответвления длиной в несколько километров. Утверждают, что после Отечественной войны пещеру приехала изучать какая-то группа - то ли археологов, то ли добровольцев. Они обнаружили этот ход, он очень длинный и местами обрушившийся, и потому лезть туда очень рискованно. Некоторые рассказывают о потерявшихся детях, которые вошли в пещеру, но не вернулись. Это предположение так и не было доказано, хотя желающие это сделать находились.

Как бы там ни было, но несчастные случаи в пещере действительно имели место, что послужило причиной того, что вход в нее был замурован. Жители вспоминают, что метрах в 10-15 от основного входа был еще один, но был он слишком узким, чтобы в него мог протиснуться взрослый человек, и таким узким он стал из-за обвала, а раньше именно там и начинался таинственный подземный ход. Кстати, узких ходов-ответвлений в самой пещере на самом деле было найдено немало. Но протиснуться в них дальше нескольких метров было невозможно.

Несмотря на зловещую историю, Разинская гора остается местом прогулок местных жителей. Когда опускается ночь, она мигает разноцветными огнями, а весной алеет от маков.

Священный камень Пирвянзере

В Нагорном парке на склоне горы расположен огромный валун со сквозным отверстием, именуемый Пирвянзере. У многих бакинцев он ассоциируется с молодостью, прогулками в парке, свиданиями, фото на память. Однако у него есть и мистическая история. По поверьям, камень этот - волшебный, наши предки знали о его чудодейственных свойствах. Когда-то это место считалось священным - пиром. Сюда приходили бесплодные женщины, и, как говорят в народе, после посещения пира обзаводились потомством.

Гусейнгулу Сарабский в своей книге "Старый Баку", в сборнике интереснейших историй о нашем городе, пишет следующее: "На северо-западной окраине города находился огромный обтесанный остроконечный камень, называемый в народе Пирвянзере. Когда-то в теплые весенние дни женщины в качестве паломничества к святому месту по воскресным дням приходили к этому камню, потому и было принято жарить здесь шашлык из печени овцы". Так что история про священный валун - не выдумка и не легенда: он действительно почитался в народе.

Если заглянуть в отверстие Пирвянзере, можно заметить прямоугольник, выдолбленный в камне, возможно, под могилу, причем, очень древнюю, еще доисламских времен, ведь у мусульман не принято хоронить никаким иными способом, кроме как в земле.

Отметим, что на этом холме издревле находились кладбища. В древности для захоронений выбирались места на возвышенностях, с видом на море, т.е. для духов предков выбирались лучшие места. Здесь же были похоронены жертвы мартовского геноцида азербайджанцев 1918 года.

С установлением советской власти на месте нагорного кладбища решили устроить парк. Почему же валун не был убран из советского парка? Его посчитали природным украшением и решили не трогать? Или все дело в чудесных его свойствах? Ведь ради будущего парка снесены были могилы и культовые сооружения, но камень не тронули и вписали в архитектуру. А, может быть, какой-нибудь мудрец предупредил, что подобные святыни наказывают тех, кто нарушает их покой?

Кто знает, кто знает...

Янардаг - напоминание о древнем культе огня

Недалеко от Баку расположена необычная гора, к которой обязательно приезжают туристы, посещающие столицу Азербайджана. А некоторые путешественники из Ирана и Индии едут в Азербайджан исключительно ради посещения этого места. Сегодня она вызывает интерес у туристов, ее посещают как огнепоклонники, так и буддисты, и ученые, увлеченные изучением древнего зороастризма. Называется эта гора Янардаг, что в переводе означает "горящая гора". Гора действительно горит самым настоящим огнем.

Впрочем, это скорее холм, под которым таятся огромные залежи природного газа, постоянно прорывающегося наружу. Пламя поднимается через пористый слой песчаника. В отличие от грязевых вулканов Азербайджана, на Янардаге нет грязи или других жидкостей, поэтому огонь не гаснет.

Люди занимают скамейки по вечерам, чтобы посмотреть на горящий холм.

Интересно, что природный огонь не гаснет в дождь и непогоду, а также не распространяется никуда за пределы того склона, где происходит выход газа. В воздухе отчетливо ощущается запах гари.

О происхождении Янардага есть множество местных легенд. Одна из них гласит, что огонь случайно зажег некий пастух. Другая история говорит, что раньше здесь жили разумные волки: ученые полагают, что сказочные волки могли быть первобытными людьми, случайно поджегшими газ. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях Марко Поло и в книге русского ученого Березина "Путешествие на Абшерон".

Местные жители считают гору священной. По словам одного из жителей, многие больные люди видят гору в снах, тогда они приходят сюда и исцеляются, а вот те, кто приехал сюда пьяным, точно заболеют.

Но языки пламени - не единственное чудо Янардага. На самой вершине горы расположилась пещера со зловещим названием "Волчьи врата". Местные жители говорят, что когда-то в этой пещере жила стая волков, отсюда и происхождение названия. Хотя узоры на стенах пещеры говорят о том, что эта пещера - одна из древних стоянок первобытных людей.

Янардаг находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Из города до него ходят автобусы, добраться сюда довольно просто. С 2007 года Янардаг, объявленная заповедником, находится под защитой государства.

Баку стремительно растет и развивается во многих направлениях, и кто знает, какие тайны он еще хранит.

Тамилла Мамедова