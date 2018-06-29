Сокращен срок обучения в военных лицеях Азербайджана

Внесены изменения в постановление Кабмина "Об утверждении "Устава военного лицея имени Джамшида Нахчыванского" и "Устава военного лицея имени Гейдара Алиева" № 274 от 4 августа 2015 года.

Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, срок обучения в них уменьшен на год, и составляет два года, охватывая уровень общеобразовательной ступени (X-XI классы).

Отбор кандидатов для поступления в лицеи проводится министерством обороны по результатам обследования состояния здоровья.

Прием в лицеи осуществляется по итогам экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром.

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