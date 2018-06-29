Сокращен срок обучения в военных лицеях Азербайджана
29 июня 2018 10:44 292
Внесены изменения в постановление Кабмина "Об утверждении "Устава военного лицея имени Джамшида Нахчыванского" и "Устава военного лицея имени Гейдара Алиева" № 274 от 4 августа 2015 года.
Решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменениям, срок обучения в них уменьшен на год, и составляет два года, охватывая уровень общеобразовательной ступени (X-XI классы).
Отбор кандидатов для поступления в лицеи проводится министерством обороны по результатам обследования состояния здоровья.
Прием в лицеи осуществляется по итогам экзаменов, проведенных Государственным экзаменационным центром.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:31 321
В Азербайджане произошло землетрясение
28 июня 20:43 831
Госагентство автодорог о ремонте дороги Баку-Сумгайыт
10:03
Грузию сильно тряхнуло
-
28 Июн. 16:21 19 233
-
28 Июн. 14:57 5 497
-
28 Июн. 12:22 4 580
-
28 Июн. 17:06 4 482
-
09:45 4 399