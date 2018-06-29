В Азербайджане ограничено движение на одной из региональных автотрасс
29 июня 2018 10:51 301
До вечера сегодняшнего дня будут продолжаться работы по обновлению дорожной разметки на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России - от круга "ВАЗ" в направлении Сумгайыта.
Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Движение автотранспортных средств будет поэтапно ограничиваться по отдельности на каждой из проезжих полос, где ведутся работы.
Также в связи с ремонтными работами будет поэтапно ограничиваться движение на 45-52 километрах этой дороги.
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