В Азербайджане ограничено движение на одной из региональных автотрасс

До вечера сегодняшнего дня будут продолжаться работы по обновлению дорожной разметки на автомобильной дороге Баку-Губа-госграница России - от круга "ВАЗ" в направлении Сумгайыта.

Об этом говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Движение автотранспортных средств будет поэтапно ограничиваться по отдельности на каждой из проезжих полос, где ведутся работы.

Также в связи с ремонтными работами будет поэтапно ограничиваться движение на 45-52 километрах этой дороги.

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