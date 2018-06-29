К сведению пассажиров бакинского метро

С 1 июля будет изменен график движения поездов в Бакинском метрополитене. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен", распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это связано с летним сезоном и уменьшением числа пассажиров.

В связи с летним сезоном на линии будет выпускаться меньше поездов, что незначительно увеличит интервалы между ними. То есть, в часы, когда наблюдается большой пассажиропоток, интервал между поездами, движущимися от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая" и обратно, составит 2,5 минуты, а не 2 минуты, как это бывает в зимний сезон. В утреннее и вечернее время, когда уменьшается число пассажиров, на этом участке интервал между поездами составит 3 и более минуты. Из-за пересадки на станции "28 Мая" в направлении станций "Ичеришехер" и "Дарнагюль" интервалы между поездами в этих направлениях в часы пик составят 5, а в остальное время - 6 минут и больше.

Летний график будет в силе до начала нового учебного года.

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