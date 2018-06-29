К сведению учителей, желающих поступить на работу

Тестовые экзамены по приему на работу учителей должны начаться с 16 июля и завершиться 2 августа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Центра человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что на экзаменах кандидаты в течение 90 минут должны будут ответить на 60 вопросов: "На третьем этапе будет проводиться размещение. После этого состоится четвертый этап, то есть собеседование".

М.Джамалзаде сказал, что на экзаменах не предусмотрено включение вопросов открытого типа.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook