Bank of Baku и Минобразования наградили победителей конкурса «АДР и образование» - ФОТО

В четверг, 27 июня в министерстве образования Азербайджана состоялось награждение финалистов конкурса "Азербайджанская Демократическая Республика и образование", который проводился при поддержке Bank of Baku.

Организованный Bank of Baku и газетой "Azərbaycan müəllimi" ("Учитель Азербайджана"), этот конкурс проводился среди учителей общеобразовательных школ, которые представили свои работы на заданную тему.

На мероприятии присутствовали заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава правления ОАО Bank of Baku Эльдар Гамидов, члены конкурсного жюри, победители конкурса и представители отечественных СМИ.

Выступивший на церемонии замминистра образования Фирудин Гурбанов, поздравив участников конкурса, отметил, что его целью была демонстрация достижений Азербайджанской Демократической Республики, ее роли в истории государственности и независимости азербайджанского народа, а также проведенных реформ. Отметив, что конкурс был посвящен деятельности АДР в области образования, заместитель министра подчеркнул, что изучение шагов, предпринятых в этой области независимой республикой очень важно для народа.

Председатель правления Bank of Baku Эльдар Гамидов рассказал о значении конкурса с точки зрения изучения и пропаганды ценностей независимой республики и подчеркнул, что этот проект имеет особое значение среди десятков проектов, реализованных в рамках Программы корпоративной социальной ответственности банка. Э. Гамидов также отметил, что банк всегда с готовностью оказывает финансовую поддержку социально-ориентированным проектам.

Следует отметить, что в оргкомитет в течение месяца были представлены 305 статей. В конкурсе приняли участие 47 преподавателей из городов и районов страны. По результатам конкурса I место заняли две статьи, II место - два эссе, III место - три очерка, а 7 статей получили поощрительные призы.

В заключении мероприятия победители и члены жюри были награждены дипломами и призами от Bank of Baku, министерства образования и газеты "Azərbaycan müəllimi".

Ф. Агаларова