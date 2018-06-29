В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

29 июня 2018 16:01

В Саатлинском районе Азербайджана в пятницу в 14:57 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,8.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно предварительным данным, землетрясение произошло на территории Саатлинского района в 24 километрах к северо-востоку от города Саатлы.

Землетрясение произошло на глубине 39 километров, толчки не ощущались.

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