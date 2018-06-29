Какой будет погода в июле? - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на июль.

Как сообщил АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, несмотря на то, что в первой декаде июля среднемесячная температура будет близка к климатической норме, в целом в течение месяца среднемесячная температура воздуха немного превысит климатическую норму, передает Day.Az.

В первой декаде июля будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 26-29° тепла (по ночам 23-28°, днем 36-41°, в некоторые дни 30-34° тепла), что на 1-2° превышает климатическую норму.

Количество осадков на территории страны в июле будет близко к климатической норме (2-3 мм).

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