МВД прокомментировало пожар в Баку, в результате которого сгорели автомобили
29 июня 2018 17:22 328
Министерство внутренних дел внесло ясность в новость о сгоревших автомобилях в Баку.
Как сообщили АПА в пресс-службе министерства, на штрафной стоянке Государственной дорожной полиции факт пожара зарегистрирован не был, передает Day.Az.
"Пожар произошел в месте, где хранятся разбитые в ДТП, непригодные к эксплуатации автомобили или машины, срок эксплуатации которых истек. Поблизости есть принадлежащая дорожной полиции штрафная стоянка. Но это не означает, что пожар произошел на штрафной стоянке. Пожар был потушен сотрудниками МЧС", - отметили в пресс-службе.
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