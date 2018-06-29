В Сумгайыте спасли котенка, попавшего в вентиляционную шахту - ФОТО

Котенок, который провел 14 дней на дне вентиляционной шахты в 9-этажном здании Сумгайыта, спасен.

Как сообщает Day.Az, за действиями небольшой группы волонтеров, которые не остались равнодушны к судьбе несчастного животного, следило огромное число людей. На странице Афаг Гурбановой (девушки, руководившей командой волонтеров-спасателей) в социальной сети Facebook периодически публиковались фотографии и видео спасательных работ, люди задавали вопросы, делились собственным опытом спасения животных, предлагая различные варианты действий.

В пятницу команде добровольцев удалось, наконец, вытащить пленника.

Рыжий котенок оказался вполне здоровым и симпатичным. Хоть и выглядит он напуганным, сильных травм у него, по-видимому, нет. Команда волонтеров отвезла животное к ветеринару, чтобы удостовериться, что его жизни ничто не грозит.

Сейчас в прямом эфире на Фейсбуке огромное число людей выражают свою радость по случаю долгожданного спасения и благодарность всем членам команды, которые не пожалели времени и сил.

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