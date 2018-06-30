В Азербайджане произошло землетрясение
30 июня 2018 07:45 118
Землетрясение было зарегистрировано в Евлахском районе в 24 км к югу от Мингячевира в 04:54 по местному времени.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Aкадемии Наук Азербайджана, передает Day.Az.
Магнитуда землетрясения составила 3,3 бала, эпицентр находился на глубине 31 км.
Подземные толчки сильно не ощущались.
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