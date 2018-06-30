В Азербайджане произошло землетрясение

Землетрясение было зарегистрировано в Евлахском районе в 24 км к югу от Мингячевира в 04:54 по местному времени.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной Aкадемии Наук Азербайджана, передает Day.Az.

Магнитуда землетрясения составила 3,3 бала, эпицентр находился на глубине 31 км.

Подземные толчки сильно не ощущались.

Разрушений и жертв нет.