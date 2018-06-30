В Гейчае сгорел автомобиль

30 июня 2018 11:45

В Гейчае утром сгорел автомобиль.

Как сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана, в селе Гарамарьям Гейчайского района сгорели воспламеняющиеся конструкции автомобиля марки "Chevrolet", передает Day.Az.

Согласно информации, пламя не успело перекинуться на находившиеся поблизости деревья.

Усилиями пожарных пожар был потушен.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az