В Гейчае сгорел автомобиль
30 июня 2018 11:45 167
В Гейчае утром сгорел автомобиль.
Как сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана, в селе Гарамарьям Гейчайского района сгорели воспламеняющиеся конструкции автомобиля марки "Chevrolet", передает Day.Az.
Согласно информации, пламя не успело перекинуться на находившиеся поблизости деревья.
Усилиями пожарных пожар был потушен.
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