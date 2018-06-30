Азербайджанский космический оператор провел мониторинг пожаров в Агдамском районе - ФОТО

ОАО "Азеркосмос" совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана с помощью спутника Azersky провело мониторинг пожаров, совершенных Арменией в направлении фронта.

Об этом говорится в сообщении ОАО, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Поджоги территории в основном были совершены в направлении Агдамского района. Сообщается, что пожарами была охвачена территория общей площадью в 280 гектаров.

В настоящее время мониторинги продолжаются.

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