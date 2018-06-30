Азербайджанский космический оператор провел мониторинг пожаров в Агдамском районе - ФОТО
30 июня 2018 12:43 150
ОАО "Азеркосмос" совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана с помощью спутника Azersky провело мониторинг пожаров, совершенных Арменией в направлении фронта.
Об этом говорится в сообщении ОАО, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Поджоги территории в основном были совершены в направлении Агдамского района. Сообщается, что пожарами была охвачена территория общей площадью в 280 гектаров.
В настоящее время мониторинги продолжаются.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:45 167
В Гейчае сгорел автомобиль
10:44 163
Стань "мобильным репортером" Day.Az!
07:45 796
В Азербайджане произошло землетрясение
-
29 Июн. 21:45 5 574
-
29 Июн. 20:18 3 756
-
29 Июн. 13:29 3 337
-
29 Июн. 14:37 3 114
-
29 Июн. 16:06 2 984