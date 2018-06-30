Какой будет погода завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, утром местам будет слабый туман. Об этом говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

На Абшеронском полуострове ночью 23-27, днем 37-41 градусов тепла, в Баку ночью 25-27, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 50-60 процентов, днем 20-30 процентов.

Завтра на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер сменится южным ветром. Температура морской воды 27-28 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) северо-западный ветер сменится южным ветром. Температура морской воды 28-29 градусов тепла.

Жаркая погода в Баку и на Абшеронском полуострове продлится до 2 июля, максимальная температура воздуха ожидается 37-41 градусов тепла.

Аномальная жара в Абшеронском полуострове продлится до 2 июля, что неблагоприятно для большинства населения, рискованно для метеочувствительных людей. Не рекомендуется долго оставаться под открытым солнцем.

В районах Азербайджана без осадков. Утром местам слабый туман, ветер восточный. Ночью 21-26, днем 38-43 градусов тепла, в горах ночью 17-22, днем 26-31 градусов тепла.

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