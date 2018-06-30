Зрители: В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорт

В Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта, в том числе и гимнастике, сказала Trend зрительница соревнований Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике Анаханум Агаева.

"Рада, что мои внучки, которые занимаются гимнастикой, с юного возраста приобщены к спорту. Думаю, что не так важно, чтобы все дети, которые тренируются, в будущем становились бы спортсменами, но то, что они занимаются спортом, активно проводят время - это замечательно во всех отношениях", - сказала зрительница.

В Баку в Национальной арене гимнастики состоялись соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.