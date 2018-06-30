Юная азербайджанская гимнастка: Моя самая большая мечта - стать первой на соревнованиях

Юная азербайджанская гимнастка Хадиджа Аббасзаде, завоевавшая бронзовую медаль в возрастной категории "дети" на соревнованиях Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике осталась довольна своим выступлением.

"Соревнования прошли интересно, тренер сказала, что все хорошо. Мне очень понравилось выступать в Национальной арене гимнастики. Мои друзья и родные пришли поддержать меня", - сказала Trend Аббасзаде.

Юная гимнастка рассказала, что мечтает добиться больших успехов в спортивной гимнастике.

"Моя самая большая мечта стать первой на следующих соревнованиях, и конечно, в будущем быть Олимпийской чемпионкой", - добавила Аббасзаде.

В Баку в Национальной арене гимнастики состоялись соревнования Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по мужской и женской спортивной гимнастике.

Всего в соревнованиях, проходивших в течение двух дней, приняли участие более 100 гимнастов, представляющих Бакинскую школу гимнастики, клубы "Оджаг Спорт" и "Нефтчи", Культурный центр "Зиря", Республиканский Олимпийский спортивный лицей, а также город Сумгайыт.