Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибший и раненые

В Ширване произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на проспекте Гейдара Алиева города Ширван находившийся за рулем автомобиля марки "Mercedes" (10-SA-431) житель города Мустафаев Самиг Салим оглу (1984 г.р.) потерял управление. В результате автомобиль ударился о столб, началось возгорание. Один из находящихся в автомобиле пассажиров погиб, другие пассажиры были госпитализированы.