Азербайджанец создает каменную красоту у себя в саду - ВИДЕО - ФОТО

Учитель английского языка из Масаллы-Лянкяранского региона с детства увлекается работой с камнем. Смотрите на видео Спутник Азербайджан, какой музей под открытым небом удалось создать азербайджанцу, передает Day.Az.

Из обычных камней азербайджанец создает своими руками произведения искусства. Изначально житель села Борадигах Масаллинского района 58-летний Мамед Мамедов собирал камни, напоминающие какие-то фигуры. Далее коллекция пополнилась разноцветными камнями, и он начал строить стену из речных камней у себя во дворе.

"Все, что вы здесь видите, - это простые речные камни из реки Вилеш - там они особенно красивые и крепкие. А для дороги, ведущей в мой сад, мне понадобилось 11 грузовых автомобилей "Зил", груженных речным камнем, и два года работы", - рассказал Мамедов.

Мастер говорит, что сама работа с камнем не сложная, да и для души. Зарабатывать он продолжает в сельской школе - преподает английский язык, как и его жена.

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