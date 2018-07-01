В Ходжасане автомобиль сбил пешехода

1 июля 2018 11:55

На трассе Локбатан-Ходжасан произошло ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, легковой автомобиль сбил Дадашова Али Сеидага оглы 1974 г.р., когда он переходил дорогу в непредназначенном для пешеходов месте.

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