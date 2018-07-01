В Баку зафиксирован температурный рекорд за 120 лет - МИНЭКОЛОГИИ

1 июля 2018 17:40

Сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове за 120-летние метеонаблюдения зафиксирован температурный рекорд.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове зафиксирована 43-44-градусная жара, передает Day.Az.

До этого температурный рекорд наблюдался в 2017 году в Баку - 41,6 градуса тепла.
 
Сегодняшняя температура является рекордной как для июля, так и для летнего сезона.
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