Обнародован прогноз погоды на следующую неделю
1 июля 2018 18:22 498
Ожидающийся второго июля в Баку и на Абшернском полуострове северный ветер станет причиной понижения температуры, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Однако 3-4 июля вновь ожидается аномальная жара.
С 5 по 8 июля временами усиливающийся северный ветер станет положительным фактором и температура воздуха приблизится к нормальным показателям.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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