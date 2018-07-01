Обнародован прогноз погоды на следующую неделю

Ожидающийся второго июля в Баку и на Абшернском полуострове северный ветер станет причиной понижения температуры, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Однако 3-4 июля вновь ожидается аномальная жара.

С 5 по 8 июля временами усиливающийся северный ветер станет положительным фактором и температура воздуха приблизится к нормальным показателям.