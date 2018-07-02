В Баку проводится капремонт пригородной железнодорожной линии - ФОТО
Проводится капремонт системы электроснабжения Бакинской пригородной железнодорожной линии. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги", распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В марте этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии", согласно которому начаты реабилитация и восстановление железнодорожных линий, капитальный ремонт сети энергоснабжения, связи и сигнализации, ограждение обочин дорог охранным забором, замена некоторых железнодорожных переходов переходами различного уровня, реконструкция станционных зданий и проведение других работ.
На данный момент ведутся работы по ряду направлений.
Капремонт систем электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку осуществляет ООО "Капитальный ремонт" Департамента инфраструктуры.
В рамках этих работ реконструирована контактная сеть станции Бёюк-Шор.
По словам начальника ООО Аббаса Гамбарова, заменены 28 железобетонных опор с переносом на них контактной сети.
Кроме того, установлены четыре ригеля длиной 30 метров, на которых закреплена контактная сеть.
Работы на станции продолжаются.
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