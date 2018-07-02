В Азербайджане ожидается 46-градусная жара

3 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, подует северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 25-27°, днем 40-43°, в Баку ночью 25-27°, днем 40-42° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 50-60%, днем - 25-35%.

На Абшеронских пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура воды в море составит 28-29°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихово) температура воды в море составит 29-30°.

Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

В связи с аномально жаркой погодой в период с 11:00 до 17:00 долгое время находиться под прямыми солнечными лучами рискованно для здоровья.

3 июля в районах Азербайджана ожидается солнечная погода. Подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 40-44°, местами - 46, в горах ночью 16-21°, днем 28-33° тепла.

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