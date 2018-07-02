В ряде районов Баку завтра не будет газа

Завтра в Насиминском районе Баку на Тбилисском проспекте и на улицах 20 января, А.Магеррамова, А.Гурбанова, Бакиханова, Дж. Мамедкулизаде, Г.Алиева, а также на части шестого, седьмого, восьмого и девятого микрорайонов, поселков Расулзаде, Хутор, Сулутепе, Ходжагасан, Баладжары Бинагадинского района будут перебои в подаче газа, говорится в понедельник в сообщении ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с ремонтными работами, в ходе которых будет осуществлен подъем на опоры магистрального газопровода Карабах-Дигах. Работы начнутся завтра в 10:00 и завершатся 4 июля.

Возможно, эти работы повлияют на подачу газа в жилом массиве Ени Ясамал, на улицах Васифа Алиева и Хыдыра Мустафаева.

ПО просит потребителей быть особенно внимательными при использовании газовых приборов и соблюдать правила техники безопасности.