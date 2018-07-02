Трагедия в Баку, есть погибший

В Баку в квартире обнаружен труп 58- летнего мужчины.

Как передает АПА со ссылкой на МЧС, в Сабунчинском районе один человек остался в беспомощном состоянии в закрытой квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело Рашида Расулзаде (1960 г.р.). Тело мужчины было передано по назначению.