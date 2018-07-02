Трагедия в Баку, есть погибший

2 июля 2018 22:02

В Баку в квартире обнаружен труп 58- летнего мужчины.

Как передает АПА со ссылкой на МЧС, в Сабунчинском  районе один человек остался в беспомощном состоянии в закрытой квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Службы спасения особого риска вскрыли дверь и обнаружили в квартире тело Рашида Расулзаде (1960 г.р.). Тело мужчины было передано по назначению.

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