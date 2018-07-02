Тбилисский проспект расширят и избавят от пробок - ПОДРОБНОСТИ

Бакинское транспортное агентство (БТА) этим летом реализует важные проекты для устранения пробок и других проблем на дорогах столицы. Об этом сообщил Trend завотделом по общественным связям и просвещению Агентства Маис Агаев.

По словам завотделом, реализация широкомасштабных проектов летом связана с тем, что в этот период года интенсивность движения на дорогах относительно низкая. "При подготовке проектов были проанализированы улицы и проспекты, определены препятствия для движения и выдвинуты оптимальные пути решения данных проблем", - сказал Агаев.

Маис Агаев также отметил, что специалисты Агентства подготовили несколько крупных проектов (YOL1, YOL2, YOL3 и т.д. [Yolların Optimallaşdırılması Layihəsi] - Проекты по оптимизации дорог) для более оптимальной организации движения на наиболее проблемных и заруженных автодорогах.

Глава отдела довел до сведения, что проект YOL1 нацелен на устранение часто встречающихся проблем на пересечении Тбилисского проспекта с улицами академика Гасана Алиева и Шафаята Мехдиева.

"В рамках проекта планируется изменить места расположения автобусных остановок, увеличение числа полос движения в обоих направлениях, установка новых светофоров и устранение пешеходных переходов, расположенных в неправильных местах", - сказал Агаев.