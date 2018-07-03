Названы сроки восстановления подачи электричества в Баку и районах страны - ОФИЦИАЛЬНО
3 июля 2018 01:42 3 571
Названы сроки восстановления подачи электричества в Баку и районах страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, ОАО "Азерэнержи" (национальный оператор электросетей) сообщило, что подача электричества населению в полном объеме будет возобновлена в ближайшие несколько часов.
В ночь на третье июля в Баку и ряде районов Азербайджана возникли перебои с электроснабжением. В качестве первичной причины аварии национальный энергооператор назвал пожар, возникший на Мингячевирской электростанции вследствие экстремальной жары, установившейся в стране в последние дни.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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