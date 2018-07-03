Названы сроки восстановления подачи электричества в Баку и районах страны - ОФИЦИАЛЬНО

Названы сроки восстановления подачи электричества в Баку и районах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, ОАО "Азерэнержи" (национальный оператор электросетей) сообщило, что подача электричества населению в полном объеме будет возобновлена в ближайшие несколько часов.

В ночь на третье июля в Баку и ряде районов Азербайджана возникли перебои с электроснабжением. В качестве первичной причины аварии национальный энергооператор назвал пожар, возникший на Мингячевирской электростанции вследствие экстремальной жары, установившейся в стране в последние дни.